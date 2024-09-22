Состояние детских игровых площадок проверили в Чехове

Фото: Телеканал «360»

Первый заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов проверил содержание общественных пространств, дворов и детских площадок в Чехове. Он поручил скосить траву и заменить стенки канализационного люка.

Замглавы Чехова Артем Попов поручил устранить недочеты в кратчайшие сроки.

«У каждого замечания разный срок устранения, но самое максимальное — до конца месяца, самое минимальное — до вечера. На еженедельной основе проходят минимум один-два обхода. Соответственно, выбирается территория — обходим, проверяем, смотрим. Стараемся работать на благо общества», — рассказала заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Чехова Елена Ефременко.

Подобные мониторинги проводят в Чехове еженедельно. Все замечания фиксируются и устраняются в кратчайшие сроки.

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