В Чехове прошли новогодние экскурсии

Жители и гости города погрузились в праздничную атмосферу, совмещенную с изучением истории. Для них организовали специальный театрализованный маршрут.

Прогулки по центру Чехова подготовили совместно Городской театр и Музей памяти Лопасненского края. Участники не только слушали исторические факты, но и встречали сказочных героев.

Одной из остановок стал Музей памяти Лопасненского края. Ведущий методист Александр Дудин рассказал гостям о жизни в этих местах в прошлом.

«Мы познакомились с тем, чем была Лопасня, чем жила Лопасня, чем торговала, чем знаменита была», — отметил он.