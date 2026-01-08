В Чехове прошли новогодние экскурсии
Жители и гости города погрузились в праздничную атмосферу, совмещенную с изучением истории. Для них организовали специальный театрализованный маршрут.
Прогулки по центру Чехова подготовили совместно Городской театр и Музей памяти Лопасненского края. Участники не только слушали исторические факты, но и встречали сказочных героев.
Одной из остановок стал Музей памяти Лопасненского края. Ведущий методист Александр Дудин рассказал гостям о жизни в этих местах в прошлом.
«Мы познакомились с тем, чем была Лопасня, чем жила Лопасня, чем торговала, чем знаменита была», — отметил он.
Экскурсоводы показывали, как жили крестьяне, и объясняли значение старинных предметов. Например, в одном из зданий на первом этаже когда-то продавали колониальные товары.
«Самый ценный товар, догадайтесь, какой был? Чай, правильно!» — говорили на экскурсии, напоминая о торговых связях с Индией.
Завершилась программа встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой в городском парке. Участники остались в восторге.
Такие же праздничные экскурсии пройдут 9 и 10 января в центре Чехова и в Губернском лесу.