В Чехове прошли новогодние экскурсии

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Чехов

Жители и гости города погрузились в праздничную атмосферу, совмещенную с изучением истории. Для них организовали специальный театрализованный маршрут.

Прогулки по центру Чехова подготовили совместно Городской театр и Музей памяти Лопасненского края. Участники не только слушали исторические факты, но и встречали сказочных героев.

Одной из остановок стал Музей памяти Лопасненского края. Ведущий методист Александр Дудин рассказал гостям о жизни в этих местах в прошлом.

«Мы познакомились с тем, чем была Лопасня, чем жила Лопасня, чем торговала, чем знаменита была», — отметил он.

Экскурсоводы показывали, как жили крестьяне, и объясняли значение старинных предметов. Например, в одном из зданий на первом этаже когда-то продавали колониальные товары.

«Самый ценный товар, догадайтесь, какой был? Чай, правильно!» — говорили на экскурсии, напоминая о торговых связях с Индией.

Завершилась программа встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой в городском парке. Участники остались в восторге.

Такие же праздничные экскурсии пройдут 9 и 10 января в центре Чехова и в Губернском лесу.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте