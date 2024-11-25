Экзамены для муниципальных служащих провели в Чехове

В Чехове состоялись квалификационные экзамены для муниципальных служащих. Они являются обязательной частью профессионального роста и позволяют проверить уровень знаний и готовность к выполнению служебных обязанностей.

Экзамены прошли по поручению главы Чехова Михаила Собакина. Заместитель главы Артем Попов, который возглавил экзаменационную комиссию, отметил, что такие мероприятия помогают поддерживать высокий уровень профессионализма среди муниципальных служащих.

Присвоение классных чинов и нормативные требования, регулируемые законодательством Московской области, способствуют формированию ответственной и квалифицированной команды профессионалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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