Встреча жителей с администрацией Чехова прошла в микрорайоне Венюково

Сотрудники администрации городского округа провели очередную встречу с жителями. На этот раз она состоялась в микрорайоне Венюково.

Горожане пришли на собрание с самыми разными вопросами, которые касались отопления, здравоохранения, благоустройства и строительства дорог и детских площадок. Свои обращения в ходе встречи оставили более 70 жителей микрорайона.

Одна из жительниц деревни Хадаево попросила отремонтировать мост. Как заверил женщину заместитель директора учреждения «Чеховское благоустройство» Григорий Минашкин, вскоре начнется замена мостовых плит и блоков, а также другие необходимые работы.

Выездные встречи администрации с жителями проводятся в Чехове регулярно. Горожане отмечают их удобный формат, а также готовность власти решать проблемы и помогать людям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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