Акция ко Дню без автомобиля прошла в Чехове

Сотрудники Госавтоинспекции провели накануне Дня без автомобиля акцию для водителей. Автовладельцам предложили на время отказаться от своих транспортных средств.

Мероприятие, главной идеей которого было напомнить об альтернативных способах передвижения по городу, проходило на оживленной улице Чехова 21 сентября. Инспекторы и волонтеры предлагали участникам дорожного движения на некоторый срок превратиться в пешеходов или стать пассажирами общественного транспорта.

Сотрудники полиции также напоминали водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и безопасности на дорогах.

Волонтеры, «вооруженные» плакатом на соответствующую тему, дарили автовладельцам световозвращающие элементы и вручали памятки.

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