Около 200 деревьев посадили на экологической акции в Чехове

Чехов присоединился к областной акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». Участники мероприятия посадили на территории округа более 180 деревьев различных пород.

Глава муниципалитета Михаил Собакин приехал в село Новый Быт, где сажали сирень. Компанию ему составили коллеги, депутаты, а также ученики Новобытовской школы и студенты Чеховского техникума. На этот раз саженцы высадили вдоль тротуара по улице Школьной.

Ребята из «юннатовского» движения принимают участие в экологических мероприятиях не впервые. Директор Новобытовской школы Александр Лысенко рассказал, что сначала была акция «Собери мусор», с которой ребята хорошо справились и решили продолжать помогать природе.

«Вместе мы вносим важный вклад в повышение экологического благополучия наших лесов, парков и скверов, прививая бережное отношение к природе будущим поколениям», — отметил Михаил Собакин.

На территории округа посадили не только сирень, но и яблони, липы, ели, клены, барбарис и другие деревья. Саженцы появились в поселке Столбовая, на бульваре Антона Чехова, набережной реки Теребенки, улице Чехова, Солнышевской-Новосельской, а также в Чехове-7.

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