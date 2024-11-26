Турнир по футзалу памяти почетного гражданина Недосеки прошел в Чехове

В Чехове уже 20 лет проводится турнир, посвященный памяти бывшего главы округа Геннадия Недосеки. В этом году на паркет Дворца спорта «Олимпийский» вышли шесть команд ветеранов.

За победу боролись «Чехов-Лада», «Венюково», «Крюково», «Дельта», «Дружина» и «Русь». Игроки старше сорока лет с азартом соревновались за главный трофей. Команды были разделены на две группы. Победители групп сразу попадали в финал, а вторые места разыгрывали бронзу.

В финале «Русь» уверенно обыграла «Дельту» со счетом 4:1, а третье место заняла «Чехов-Лада». Лучшим нападающим стал Владимир Минкин из «Чехов-Лады», защитником — Валентин Андреев из «Дельты», а вратарем — Роман Ратин из «Руси».

Организатор турнира Алексей Крысин отметил, что спортсмены с удовольствием принимают участие и гордятся возможностью играть в комфортных условиях.

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