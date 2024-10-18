Литературный вечер в память о поэте Михаиле Камшилине прошел в библиотеке в Чехове

Сотрудники библиотеки рассказали гостям о жизни и творчестве поэта, который жил и работал в Чехове. Родному Лопасненскому краю Михаил Камшилин уделял в своих произведениях особое внимание. В школьных классах и учреждениях культуры постоянно звучат строки поэта.

Камшилин много значения придавал культурному воспитанию молодежи. Он организовал в 1994 году первый детский литературный конкурс. По итогам мероприятия выпустили сборник «Восхождение на Парнас». Поэт также создал литературное объединение «Лопасненский родник», существующее до сих пор.

По словам заведующей детской библиотекой Юлии Ефремикиной, каждый год в учреждении проходят акции, посвященные памяти Михаила Камшилина. На них собираются не только юные жители Чехова, но и те, кто лично знал поэта.

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