В Чехове пройдет XVII Всероссийский турнир по гандболу «Герои Города»

С 10 по 12 апреля в подмосковном Чехове состоится XVII Всероссийский турнир по гандболу «Герои Города». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проводятся уже девятый год и за это время из локального турнира выросли до крупнейшего в России любительского гандбольного старта. Если в первых состязаниях участвовали всего шесть команд из Чехова, то в этом году на турнир заявились 45 команд из 10 городов страны.

Первый этап соревнований пройдет в семи категориях: мальчики, девочки, юноши, девушки, женщины-любители, мужчины-любители и мужчины-профессионалы. Матчи состоятся на площадках Дворца спорта «Олимпийский» имени Максимова.

Финальные игры и церемония награждения пройдут 12 апреля — в День космонавтики. Организаторы подготовили особую концепцию турнира: XVII «Герои Города» пройдут в космической тематике. Команды при регистрации будут «распределяться» по планетам — Венера, Марс, Меркурий, Нептун, Плутон, Сатурн и Юпитер, а участников и зрителей ждут тематические активности и интерактивы.

«Мы постарались продумать космический антураж во всем — до мелочей. Уверена, что участники и гости турнира смогут почувствовать эту атмосферу и, возможно, увидеть будущих звезд гандбола», — отметила начальник отдела развития гандбольного клуба «Чеховские медведи» Мария Ведяскина.

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram (https://t.me/minsportmo), VK (https://vk.com/minsportmosobl) и МАХ (https://max.ru/id5047132964_gos).