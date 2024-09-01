Предприятие в Чехове открыло более 40 вакансий для жителей Курской области

Городской округ Чехов активно поддерживает жителей Курской области, вынужденных покинуть свои дома из-за конфликта. На сегодняшний день в округ приехали 166 человек.

Супруги Владимир и Галина Кравченко стали одними из первых переселенцев. Они отметили, что получили огромную помощь от местных властей, в частности от главы муниципалитета Михаила Николаевича и Ольги Николаевны Шукиной.

«Нам очень помогли, встретили как родных — окружили вниманием и заботой. В первый день предложили гуманитарную помощь и помощь в трудоустройстве», — рассказывает Владимир Кравченко.

Супруги быстро нашли работу: Владимир трудится водителем в жилищно-коммунальном хозяйстве, а Галина, кондитер по образованию, надеется найти работу по своему хобби.

Заместитель начальника управления развития социальной сферы администрации Чехова Екатерина Щербакова отметила, что многие предприятия города готовы предоставить рабочие места для вынужденных переселенцев. Например, компания «ФМ Ложистик» открыла более 40 вакансий и предлагает частичную компенсацию аренды жилья для новых сотрудников.

«Город Чехов всегда готов помочь в сложной ситуации. Наша компания активно участвует в инициативах по поддержке переселенцев», — подчеркнула директор по персоналу «ФМ Ложистик» Галина Асташеня.

Кроме того, компании регулярно собирают гуманитарную помощь для нуждающихся. «Мы собрали 27 тонн средств первой необходимости — от продуктов питания до гигиенических принадлежностей», — добавила она.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».