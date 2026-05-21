В Чехове продолжается возведение нового корпуса гимназии

Строительство нового корпуса второй гимназии в городе Чехове активно продолжается. На данный момент строительная готовность объекта составляет примерно 10%. Специалисты занимаются монолитными работами, а именно — монтируют вертикальные несущие конструкции на уровне третьего этажа. На площадке работают 35 человек и задействовано четыре единицы техники.

В новом здании гимназии будут расположены: читальный зал с IT-зоной, спортивный и актовый залы, столовая, медицинский блок и административные помещения. На прилегающей территории планируется строительство стадиона, установка детских игровых площадок и обустройство зоны для проведения общешкольных мероприятий. С открытием нового корпуса школа сможет отказаться от второй смены.

Завершить строительство планируется к 1 сентября 2027 года.