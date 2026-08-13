Новый корпус гимназии № 2 в Чехове достроят к 2028 году

В городе Чехов продолжается возведение трехэтажного корпуса гимназии № 2, рассчитанного на 550 мест. Школу строят по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Сейчас на объекте по адресу улица Чехова, дом 8А, рабочие занимаются кладкой наружных и внутренних стен, а также разработкой траншеи для наружных теплосетей.

Площадь нового трехэтажного здания составит 7,8 тысячи квадратных метров. В нем будут универсальные и специализированные кабинеты, ИТ-полигон, спортивный зал, зал для мероприятий, медиатека, зоны отдыха и столовая с пищеблоком полного цикла. На прилегающей территории планируется комплексное благоустройство: появится спортивное ядро и детские игровые площадки.

Завершить строительство планируется к 1 сентября 2028 года.