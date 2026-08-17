В Чехове продолжается строительство нового корпуса гимназии № 2

В городе Чехове Московской области на улице Чехова, дом 8а, продолжается возведение нового корпуса гимназии № 2 на 550 мест. Строители выполняют кровельные работы и продолжают кладку внутренних и наружных стен.

По словам начальника участка ООО «Воздвижение» Сергея Швардыгулина, в данный момент рабочие обустраивают кровлю. Под нее подготовили монолитное основание, на которое укладывают выравнивающий слой из пескоцементной смеси. На заключительном этапе на кровлю нанесут праймеры, уложат гидроизоляционные и другие материалы, а также мягкое рулонное покрытие.

Параллельно с этим в здании продолжают кладку внутренних и наружных стен из белых газобетонных блоков. В частности, делают отверстия для вентиляционных шахт и парапеты.

Гимназия № 2 входит в топ-100 лучших школ региона. Проектная вместимость здания — 750 учеников, а фактическая наполняемость — свыше 1300 детей. Более 500 из них учатся в две смены, и этот показатель — самый высокий среди всех местных учебных заведений.

С помощью нового корпуса детей переведут на учебу в одну смену, что снизит нагрузку на школу и всю систему образования округа. Сейчас на объекте трудятся более 20 рабочих, инженеров и водителей спецтехники. Общая готовность объекта на сегодня — 19%. Ввести здание в эксплуатацию планируют в 2027 году.