В Чехове продолжается капремонт дошкольного отделения гимназии №2

На улице Монтажной в городе Чехове продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии №2. Строители активно работают над завершением проекта, который включает в себя благоустройство и озеленение двора, а также установку мебели и оборудования в помещениях.

Одна из особенностей детсада — бассейн, который полностью реконструировали. Рабочие удалили старую плитку, выровняли пол и стенки, уложили новое покрытие, заменили трубы и механизмы. Сейчас в подвале под бассейном ведут монтаж, пуск и наладку разного оборудования: фильтров, насосов, станций дозации и очистки воды, пульта управления и другой автоматики.

Ранее строители поменяли покрытие кровли обоих корпусов детсада, отремонтировали фасады и водостоки. Внутри рабочие завершили чистовую отделку помещений, полностью обновили полы. Смонтировали навесные потолки «Армстронг», проложили провода электроснабжения и датчики слаботочной сети.

Также в здании заменили все перекрытия, возвели перегородки, поставили новые межкомнатные двери. В санузлах и пищеблоке уложили керамическую плитку на пол и стены, сделали реечные потолки, установили сантехническое оборудование. В подвале обустроили индивидуальный тепловой пункт (ИТП).

Закончили модернизацию внутренних инженерных сетей канализации, вентиляции, водо- и теплоснабжения. Установили новые пластиковые окна, стояки и радиаторы отопления.

Снаружи благоустроили прилегающую территорию: проложили новые пешеходные дорожки, облагородили детские площадки, завезли плодородный грунт и посеяли траву для газонов.

Детсад включили в госпрограмму Московской области «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». Проект финансируют из регионального бюджета. Общая готовность на сегодня — более 90%. Завершить модернизацию планируют в конце второго квартала.