Еще 7 дворов благоустроят в Чехове в 2024 году

Заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов проверил благоустройство трех дворов на улицах Лопасненской и Дружбы. Отметим, в этом году приведут в порядок 7 территорий.

Осмотр дворов прошел по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина. Артем Попов отправился во дворы жилых дома № 11 на Лопасненской улице, № 16 и № 18 на улице Дружбы. Подрядчики отремонтировали тротуары, проезжие части, обустроили парковки и зоны отдыха, поставили ограждение и уличное освещение, установили урны, скамейки, детские и спортивные площадки.

«Реализация программы комплексного благоустройства дворовых территорий в городском округе Чехов продолжается. Проделана большая работа, и результат виден невооруженным глазом — территория стала более современной, удобной и привлекательной для жителей», — отметил заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов.

Благоустройство проходит в рамках муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды». В 2024 году приведут в порядок семь дворов, на четырех из них работы уже завершены. Преобразятся территории домов № 27а, 27, 29, 29/1 и 29/2 на улице Полиграфистов, № 47, 51, 49, 53, 55, 57, 17, 19, 21, 23, 25 на улице Чехова и № 2, 4, 6, 8, 10 на Колхозной улице в селе Шарапово.

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