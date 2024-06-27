Автомобильную дорогу отремонтировали в деревне Шарапово

Завершился ремонт одной из центральных дорог в частном секторе деревни Шарапово. Ход строительства проверил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Площадь новой дороги более 2,5 тысячи квадратных метров. На объекте трудились 24 специалиста подрядной организации «Григстройгрупп» и 15 спецмашин: самосвалы, асфальтоукладчик, катки и погрузчики. Все работы велись строго по технологиям.

«Года три здесь живем, но мы застали это болото, когда ни пройти, ни проехать. Ребенка на руках через лужи переносила. Сейчас вообще идеально все, все хорошо», — поделилась жительница деревни Шарапово Юлия Стефанова.

Глава Чехова уточнил, что на дороге уложили евроасфальт, который в несколько раз надежнее обычного. Качество работ проверит экспертная лаборатория.