Благодарность губернатора вручили многодетным матерям в Чехове

В городском округе Чехов прошла церемония награждения мам, воспитывающих девять и более детей. Событие было приурочено к празднику Дня матери.

На мероприятии, организованном администрацией округа, почетные грамоты вручали заместитель главы Ольга Щукина, председатель Совета депутатов Галина Козина и представитель управления социального развития Елена Воробьева. Особо отметили каждую маму за ее вклад в воспитание будущего поколения.

Ольга Щукина в своей речи подчеркнула, что все присутствующие женщины — настоящие героини, которые посвятили свою жизнь заботе о детях. Их доброта, терпение и любовь служат примером для всего общества.

Во время торжества царила дружелюбная атмосфера. Мамы рассказывали о своих больших семьях, делились радостями и сложностями, а также получали теплые слова поддержки от социальных работников и властей.

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