Активисты из Чехова поздравили жен участников СВО с Днем матери

В Чехове прошла встреча, посвященная Дню матери. Местные партийцы и активисты поздравили женщин, чьи родные участвуют в специальной военной операции.

Мероприятие организовали представители местного отделения партии «Единая Россия», молодежное движение «Молодая Гвардия» и Координационный совет ветеранов войны и военной службы. Депутат и Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Безрукавый выразил благодарность матерям и женам участников СВО, отметив их роль в воспитании настоящих героев.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, женщинам были вручены цветы и благодарственные письма. Это событие прошло в рамках партийного проекта «Крепкая семья», который направлен на поддержку семейных ценностей и помощь семьям защитников.

Проект «Крепкая семья» помогает укрепить общественные связи и объединяет усилия местных властей и гражданских организаций для поддержки семей.

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