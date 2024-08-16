Фотовыставка «Ритмы любимого города» открылась в детской библиотеке в Чехове

Фото: Unsplash

Литературно-выставочная фотовыставка «Ритмы любимого города» открылась в детской библиотеке в Чехове. Она посвящена 70-летию города.

Выставка позволяет не только увидеть основные этапа становления города в фотографиях, но и познакомиться с творчеством местных писателей и поэтов. Библиотекари подготовили специальную программу, а также редкие документы и артефакты. Они помогут понять развитие Чехова и его культурное наследие.

Выставка будет работать до 10 сентября в детской библиотеке в доме № 2 на улице Чехова. Учреждение открыто с 9:00 до 18:00.

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