В Чехове откроют новую поликлинику на 500 посещений в смену

На улице Мира в городе Чехов завершилось строительство поликлиники и благоустройство прилегающей территории. Руководитель проекта генерального подрядчика ООО «Триумф» Сергей Вельш сообщил, что медицинское учреждение планируют открыть 1 июня.

Новое четырехэтажное здание площадью 8,6 тыс. кв. м построили на месте снесенного соматического корпуса Чеховской больницы. Работы провели в два этапа: первый (непосредственное строительство) начали в июле 2024 года, а закончили в апреле этого года.

Медучреждение оснастили системами связи, видеонаблюдения, пожаротушения, охранной сигнализации, мультимедиа, контроля доступа. В здании есть четыре лифта, в коридорах — мягкая и удобная мебель, на стенах — информационные панели и табло.

Сейчас в поликлинике заканчивают уборку и установку технического оборудования, а также передают объект и обучают медицинский персонал. В новой поликлинике будет современная медицинская техника: рентген-аппарат на два места, УЗИ экспертного уровня, ЛОР-комбайны и т. д.

Планируется, что прием будут вести педиатры, эндокринолог, невролог, кардиолог, дерматолог, аллерголог, психолог и другие специалисты: 45 врачей и 84 сотрудника среднего медперсонала. Поликлиника рассчитана на обслуживание 30 тысяч детей.