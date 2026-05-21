В Чехове обновляют магистральный трубопровод

На одной из центральных улиц города Чехова, на Московской, ведутся работы по замене магистрального трубопровода и строительству перемычки между котельными №1 и №2. Об этом сообщил заместитель директора департамента областного теплоснабжения АО «Группа компаний «ЕКС» Дмитрий Жебриков.

По его словам, рядом с торговым центром «Карнавал» возводится двухтрубная теплосеть протяженностью 640 метров. Перемычка необходима для переключения абонентов между котельными в случае аварии на одной из них. Это позволит минимизировать последствия внештатной ситуации и обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды.

Сначала строители удалили все старые конструкции. Сейчас они копают траншею, делают песчаное основание под трубы, укладывают их и сваривают между собой. Затем производят обратную засыпку и вывозят лишний грунт на самосвалах.

Для работ используют современные прочные и износостойкие трубы с уникальной изоляцией и специальной оболочкой, которая защищает от внешнего воздействия, влаги и тепловых потерь и обеспечивает долгий срок службы — до 50 лет.

На стройке задействована спецтехника и бригада из 30 инженеров и рабочих. На данный момент уже смонтировали перемычку длиной 430 метров.

Работы ведутся в межотопительный период для удобства жителей и коммунальщиков в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить основные работы планируют в июне. Также летом территорию благоустроят после земляных работ.