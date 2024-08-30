Еще в семи многоквартирных домах Чехова установят лифты в этом году

Подрядчик приступил к замене лифтового оборудования в доме № 9 на Вишневом бульваре в Чехове. Всего в этом году подъемники обновят еще в семи многоквартирных домах.

Лифты меняют в рамках программы капитального ремонта имущества многоквартирных домов. Жителей просят с пониманием отнестись к возможным перебоям во время работ.

Отметим, лифты также заменят в домах № 15 на улице Дружбы, № 83 на улице Чехова, № 101Б на Московской улице и № 27, № 29 и № 29А на улице Полиграфистов.

Жители могут позвонить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чехова и задать вопросы по телефону: 8 (496) 72-30-004.

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