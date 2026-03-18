В Чехове начали возводить новый корпус Гимназии № 2

В городе Чехове продолжается строительство нового корпуса Гимназии №2 по адресу улица Чехова, д. 8А. Министерство строительного комплекса региона сообщило, что подрядчик завершил монтаж первого башенного крана для ускорения монолитных работ.

Школу строят по государственной программе Московской области за счет средств бюджета. На стройплощадке задействовано 45 рабочих и 4 единицы техники. «Ведется монтаж опалубки плиты перекрытия технического этажа, армирование вертикальных колон», — уточнил министр строительного комплекса Александр Туровский.

Площадь трехэтажного здания составит 7,8 тысячи квадратных метров. В новом корпусе разместят универсальные и специализированные кабинеты, ИТ-полигон, спортивный зал, зал для мероприятий, медиатеку, зоны отдыха и столовую с пищеблоком полного цикла. На прилегающей территории планируется комплексное благоустройство, включая спортивное ядро и детские игровые площадки.

Завершить строительство нового корпуса планируется к 1 сентября 2028 года.