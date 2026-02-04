В Чехове на завершающем этапе строительство поликлиники на 500 посещений в смену

В подмосковном городе Чехов продолжается строительство поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену. Рабочие почти завершили монтаж внутренних инженерных коммуникаций — готовность составляет 97–98%.

Начальник участка генерального подрядчика ООО «Триумф» Владимир Кончаков сообщил, что внутри здания заканчивают монтировать сети электроснабжения, кондиционирования и вентиляции. Установлены воздуховоды и другое необходимое оборудование.

Строители также крепят под потолками лотки, короба, кабель-каналы и укладывают в них провода слаботочной сети. С ее помощью в поликлинике будут работать системы связи, видеонаблюдения, пожаротушения, охранной сигнализации, мультимедиа, контроля доступа.

Ранее были выполнены кровельные работы, утепление и облицовка фасада, полное остекление здания. На 100% готовы внутренние системы канализации, водо- и теплоснабжения. Во всех помещениях установлены радиаторы отопления и частично — двери, в кабинеты завозят мебель и оборудование. Смонтированы четыре лифта, началась их пусконаладка.

Внешние инженерные сети водоснабжения и водоотведения полностью проложены. Построена теплотрасса, подключено центральное отопление, произведен вынос электрических кабелей, установлены видеокамеры.

Заключительные этапы — уборка помещений, благоустройство и озеленение прилегающей территории. Там появятся зона отдыха, детская площадка и большая парковка, в том числе для машин скорой помощи.

Поликлинику возводят по поручению губернатора Подмосковья в рамках национального проекта «Здравоохранение» и государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

На сегодня общая готовность здания составляет 77%. Открытие поликлиники запланировано на конец второго квартала этого года.