В Чехове готовятся к выборам в Государственную и Московскую областную думы

Осенью этого года состоятся выборы в Государственную думу и Московскую областную думу. Голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября 2026 года. В Чехове откроют 84 постоянных и один временный избирательные участки.

Как сообщила председатель территориальной избирательной комиссии города Ольга Щукина, у жителей будет несколько способов проголосовать: на избирательном участке, дистанционно или на дому. Последний вариант доступен по уважительным причинам, таким как состояние здоровья, инвалидность или необходимость ухода за нуждающимися лицами.

Для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) нужно заранее зарегистрироваться через портал «Госуслуги». Само голосование также пройдет там с 18 по 20 сентября.

Если избиратель хочет проголосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения, он может воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Для этого нужно подать заявление о включении в список голосующих удаленно через «Госуслуги», в МФЦ или ТИК, а с 9 по 14 сентября — в любой УИК.

С 20 августа по 15 сентября члены участковых избирательных комиссий проведут поквартирные и подомовые обходы, чтобы проинформировать жителей о дате и способах голосования. Найти свой участок можно на сайте Центральной избирательной комиссии РФ: http://www.cikrf.ru/digital-services/nayti-svoy-izbiratelnyy-uchastok/.

Выборы в Госдуму проведут по смешанной пропорционально-мажоритарной системе: одну часть депутатов изберут по партийным спискам, другую — по одномандатным округам. Жители Чехова, Серпухова, Ступино, Бронниц и половины Раменского входят в состав одномандатного избирательного округа №128.

В Мособлдуму 50 депутатских мест заместят по похожей смешанной схеме: половину — по одномандатным округам, а другую половину — по территориальным спискам.