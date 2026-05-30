В Чехове активно ремонтируют тепловые сети к отопительному сезону

В городе Чехов ведутся масштабные работы по обновлению тепловых сетей на улицах Чехова, Московской, Полиграфистов, Гагарина и Вокзальной площади. Особое внимание уделяется сетям от котельной №2, которая является самой крупной в округе и обеспечивает теплом и горячей водой около 20 тысяч жителей.

На данный момент специалисты занимаются заменой основной магистрали диаметром 400 мм. Задача перед подрядчиком стоит четкая — завершить все сварочные работы на основной трассе к концу сентября. Это необходимо для того, чтобы успеть подготовиться к началу отопительного сезона и избежать возможных аварий.

После подачи тепла в дома начнется новый этап работ — благоустройство территорий, на которых проводились раскопки труб.

В этом году в Чехове планируется модернизировать почти 40 объектов ЖКХ, которые обеспечивают теплом около 800 многоквартирных домов и социальных объектов.