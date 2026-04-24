Часцовскую школу в Одинцове капитально отремонтируют к сентябрю

В поселке Часцы Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт местной школы. Работы ведутся в рамках федеральной программы, которая реализуется по поручению Президента.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский уточнил, что трехэтажное здание 1962 года постройки будет полностью обновлено — от крыши до внутренних инженерных систем. Сейчас специалисты занимаются монтажом оконных блоков, кровельными и отделочными работами. Уже выполнено 80% фасадных работ, предчистовая отделка внутренних помещений — на 70%, инженерные системы смонтированы на 60%.

Площадь школьного здания — 2302,3 кв. м. В ходе капитального ремонта будет проведена замена оконных блоков и инженерных сетей, установлена новая мебель и оборудование, а также новые двери и осветительные приборы.

Планируется масштабная модернизация пищеблока: зону готовки расширят и оснастят новой техникой. Входная группа также увеличится — появится возможность сделать гардероб, комнату охраны и тамбур.

На пришкольной территории построят кольцевой пожарный проезд, проведут благоустройство и озеленение.

Завершить все работы планируется в августе 2026 года. Следующий День знаний ученики Часцовской школы встретят в полностью обновленном здании.