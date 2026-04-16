Школу в Часцах откроют после капремонта к сентябрю

В поселке Часцы Одинцовского городского округа активно ведется капитальный ремонт Часцовской школы. По сообщению пресс-службы регионального министерства строительного комплекса, на текущий момент строительная готовность объекта превысила 55%.

На данном этапе выполняются отделочные, кровельные и фасадные работы. Специалисты занимаются монтажом оконных блоков и внутренних инженерных сетей. В ремонте участвуют 19 специалистов и задействована одна единица техники.

Школьное здание имеет площадь 2302,3 квадратных метра. В рамках капитального ремонта планируется полное обновление внутренних помещений, модернизация пищеблока и расширение входной группы. На прилегающей территории будут проведены работы по благоустройству и озеленению. Для школьников обустроят футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, площадки для тенниса и баскетбола.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Открыть свои двери обновленная школа должна 1 сентября 2026 года.