В Часцах капитально ремонтируют школу

В Одинцовском округе в поселке Часцы на Можайском шоссе, дом 193, идет капитальный ремонт средней школы. На данный момент на объекте трудятся 20 рабочих и трое инженерно-технических работников. Завершить все работы и сдать школу планируют до начала следующего учебного года.

Представитель субподрядчика, начальник участка Игорь Самарский, рассказал, что каждую неделю на строительной площадке проходит контроль. Специалисты проверяют соблюдение техники безопасности, ведут учет всех работ и следят за качеством привозимых материалов. Проверку осуществляет инженер строительного контроля государственного учреждения Московской области «Дирекция Заказчика Капитального Строительства».

Начальник участка подчеркнул, что работы идут по графику и все службы ориентируются на последовательность этапов ремонта. Игорь Самарский заверил: «Мы идем по графику. До 1 сентября объект в обязательном порядке будет запущен».