Школу в Часцах капитально отремонтируют к сентябрю

В поселке Часцы Одинцовского городского округа продолжается капитальный ремонт Часцовской школы. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, строительная готовность объекта уже превысила 80%.

На текущий момент на объекте завершены демонтажные работы, близятся к концу кровельные и фасадные, ведутся отделочные и общестроительные работы. Также строители занимаются монтажом инженерных сетей. В работах участвуют 40 специалистов и одна единица техники.

Площадь школьного здания составляет 2302,3 кв. м. В ходе капремонта внутренние помещения будут полностью обновлены, пищеблок — модернизирован, входная группа — расширена. На прилегающей территории проведут благоустройство и озеленение. Для школьников оборудуют футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, площадки для тенниса и баскетбола.

Работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.