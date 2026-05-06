В Бронницком автомобильно-дорожном колледже готовятся к выпускным экзаменам

В Бронницах в автомобильно-дорожном колледже активно готовятся к государственной итоговой аттестации. 265 выпускников текущего года готовятся сдавать демонстрационный экзамен по специальностям: сварщики, специалисты по техническому обслуживанию автомобилей и логисты. Кроме того, в программу ГИА входит выполнение дипломного проекта.

По итогам прошедшего учебного года 78% выпускников нашли работу. В текущем году учебное заведение ставит перед собой задачу улучшить этот показатель. Большинство студентов трудоустраиваются благодаря предприятиям-партнерам, на которых они проходили практику. Среди таких организаций — ООО «Интеграл», ООО «НТЦ Курс» в Раменском, ООО «Морозко», автоколонна №14 в Коломне и Бронницкое пассажирское автотранспортное предприятие, «Сервис Е30» и другие.

Приемная кампания на 2026–2027 учебный год обещает стать рекордной: выделено 350 бюджетных мест. Абитуриенты смогут выбрать из широкого спектра профессий и специальностей, включая мастера по ремонту автомобилей, сварщиков, мастеров сельскохозяйственного производства, специалистов по сетевому и системному администрированию, организацию перевозок на транспорте и логистику. Кроме того, в колледже откроется новое бюджетное направление — монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования.

Приемная комиссия уже работает. Завершение приема оригиналов документов для поступления запланировано на 15 августа 2026 года. За более подробной информацией можно обратиться в приемную комиссию колледжа.