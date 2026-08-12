В Бронницах завершилось обучение членов участковых комиссий

В городском округе Бронницы завершился обучающий семинар для членов участковых избирательных комиссий, которые примут участие в проекте адресного информирования граждан «ИнформУИК». Обучение прошло под руководством координаторов территориальной избирательной комиссии города Бронницы.

На семинаре организаторы и обходчики детально проработали сценарии предстоящих визитов к избирателям. Они разобрали типичные вопросы, которые могут возникнуть у жителей, и отработали алгоритмы действий в нестандартных ситуациях. Особое внимание уделили слаженности командной работы и взаимодействию с координаторами ТИК для оперативного решения возможных проблем.

Важной частью семинара стал практический блок. Члены УИК закрепили навыки работы со специальным мобильным приложением «Телеформ», которое уже установлено на их смартфонах. Обходчики отработали все этапы заполнения анкет и навигации по сценарию, чтобы процесс информирования проходил быстро и технически грамотно.

С 20 августа по 15 сентября 33 обученных представителя участковых комиссий посетят квартиры и дома, чтобы проинформировать более 14,5 тысячи избирателей. Жителям расскажут о точных датах, времени и местах голосования, а также о зарегистрированных кандидатах. Кроме того, обходчики разъяснят возможность проголосовать на дому, дистанционно и по месту нахождения.

Узнать представителей комиссии можно по специальной экипировке, именным бейджам и брендированным сумкам с информационными буклетами.