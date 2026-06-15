В Бронницах завершается строительство пристройки к местному лицею

В городе Бронницы продолжается строительство пристройки к местному лицею, рассчитанной на сто мест. Готовность объекта составляет 84%, и работы ведутся согласно графику.

По словам производителя работ компании-подрядчика «Энергия ОМ» Алексея Шульгина, основные усилия сейчас направлены на завершение благоустройства территории, которое планируют закончить в текущем месяце. Строители также продолжают отделочные работы на первом этаже и занимаются поставкой оборудования. Учебники и оснащение для мастерской мальчиков уже доставлены на объект.

На строительной площадке задействованы 84 человека и восемь единиц техники: каток, два полноприводных экскаватора, два погрузчика, самосвал КАМАЗ, а также автомобили «Газель» и «Буханка».

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». После открытия пристройки образовательный процесс в лицее будет организован в одну смену.

Планируемая дата открытия пристройки — 1 сентября 2026 года.