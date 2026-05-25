В Бронницах завершается строительство пристройки к лицею

В городе Бронницы продолжается активное строительство пристройки к местному лицею, рассчитанной на 100 мест. По словам производителя работ компании «Энергия ОМ» Алексея Шульгина, степень готовности объекта составляет 81%, и работы ведутся в строгом соответствии с графиком.

На стройплощадке задействовано 95 человек и 10 единиц техники. Строители занимаются отделкой первого этажа, спортзала, актового зала и пищеблока. Параллельно завершается отделка второго и третьего этажей.

Особое внимание уделяется спортзалу площадью 540 квадратных метров. Там уже смонтирован каркас, закладывается шумоизоляция, а стены будут обшиты панелями. На полу появится спортивное покрытие, установят четыре баскетбольных кольца и две шведские стенки. Также предусмотрена комната для инвентаря.

Снаружи строители завершают облицовку фасада фиброцементными панелями. На территории готовят основание под спортплощадку, уложили асфальт и меняют ограждение по периметру.

Пристройка возводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». С ее открытием дети больше не будут учиться во вторую смену. Планируемая дата открытия — 1 сентября 2026 года.