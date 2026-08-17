В Бронницах завершается строительство пристройки к лицею

В городе Бронницы близится к завершению строительство пристройки к МАОУ «Лицей». Внешний облик нового корпуса разной этажности полностью сформирован, а прилегающая территория благоустроена: уложен асфальт, установлены фонари освещения и скамейки для отдыха. Появилась также волейбольно-баскетбольная площадка, полоса препятствий, беговая дорожка и малые архитектурные формы.

Внутри здания рабочие завершают финальную уборку и расставляют мебель. В учебных кабинетах устанавливают эргономичные парты, в актовом зале на 200 мест смонтировали освещение и акустическое оборудование, установили сценические занавесы и мягкие кресла. Столовая на 370 посадочных мест уже готова к использованию, пищеблок оснащен необходимым оборудованием. Универсальный спортзал застелен профессиональным покрытием и оборудован инвентарем.

Особое внимание уделили безопасности и доступности среды. Здание адаптировано для маломобильных групп населения: входы оснащены пандусами, смонтирован лифт. На эвакуационных выходах установлены ручки системы «антипаника». Для слабовидящих навигация продублирована тактильными табличками со шрифтом Брайля и нанесены контрастные желтые маркировки. Техническую безопасность обеспечивают система видеонаблюдения и пост охраны с пуленепробиваемым остеклением.

Открытие новой пристройки площадью почти 4600 квадратных метров 1 сентября 2026 года позволит перевести лицей на обучение в одну смену. Строительство ведется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».