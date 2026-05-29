В Бронницах завершается строительство новой блочно-модульной котельной

В городе Бронницы на Москворецкой улице продолжается строительство блочно-модульной котельной мощностью 10 мегаватт. Работы ведутся в рамках программы модернизации теплоснабжения, и после завершения строительства 350 местных жителей будут обеспечены стабильным теплом и бесперебойной горячей водой.

Здание котельной уже практически готово, осталось установить окна и двери. Подведены водопровод и электричество, ведутся работы по подведению газоснабжения.

Начальник участка компании ООО «АРТ» Исмаил Селихов сообщил, что четыре котла уже установлены, специалисты проводят работы по их внутренней обвязке и оснащению здания необходимым оборудованием.

Также проводятся работы по благоустройству территории и установке ограждения. Для надежности здесь смонтируют дизельный генератор, который позволит котельной продолжать работу в случае внезапного отключения света в городе.

Ежедневно на объекте работают от 8 до 12 специалистов, два инженерно-технических работника и экскаватор-погрузчик.

Новая котельная будет отапливать и снабжать горячей водой многоквартирный дом № 1 в Марьинском переулке, дом № 85А на Красной улице, общежитие и физкультурно-оздоровительный комплекс «Титан». Сейчас эти объекты снабжает теплом котельная № 405.

Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 25 сентября 2026 года.