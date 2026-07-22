В Бронницах завершается строительство нового учебного корпуса

В городе Бронницы на финишную прямую вышло строительство нового учебного корпуса. Строительная готовность объекта достигла 94%, сообщил производитель работ ООО «Энергия ОМ» Алексей Шульгин.

Корпус площадью 4,5 тысячи квадратных метров рассчитан на обучение 100 дополнительных учеников. Сейчас в здании идет полная проверка систем жизнеобеспечения.

В корпусе будут семь специализированных лабораторий для физики, химии, биологии, информатики и иностранных языков. Они оснащаются мебелью со встроенными розетками и подводами коммуникаций для экспериментов.

В библиотеке монтируют стеллажи для читального зала на 70 мест и модульную мебель для IT-зоны. В спортивном зале отделка практически завершена, скоро там установят шесть баскетбольных колец и полный комплект инвентаря.

В пищеблоке специалисты устанавливают профессиональные плиты, варочные поверхности и занимаются сборкой кухонной мебели. В актовом зале осталось уложить напольное покрытие сцены.

Новый корпус строится в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Открытие дверей для школьников запланировано на 1 сентября 2026 года.