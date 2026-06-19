В Бронницах завершается строительство нового участка тепловых сетей

В городском округе Бронницы близится к завершению строительство нового участка тепловых сетей. Они соединят современную блочно-модульную котельную с жилыми кварталами.

Проект получил положительное заключение государственной экспертизы 18 июня 2025 года. С тех пор на объекте выполнили геодезическую разметку, земляные работы и проложили основную часть трубопровода.

По словам директора ООО «ГазтеплоДом» Василия Лотарева, уложено 1540 метров труб. Земляные работы завершены на 97%, их общая протяженность достигла 390 метров. Работы по строительству тепловой камеры выполнены на 99%.

На сегодняшний день строительная готовность составляет 98%. Специалисты подрядной организации прокладывают трубопровод в зоне строительства котельной и готовятся к итоговой опрессовке, дезинфекции и промывке сетей.

Новые сети обеспечат жителей Бронниц более качественным и надежным теплоснабжением на долгие годы. Модернизация теплосетей ведется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2023–2028 годы».

Завершить монтаж планируется в ближайшее время. До 31 июля 2026 года подрядчик восстановит благоустройство: засеет газоны и приведет в порядок пешеходные дорожки в зоне проведения работ.