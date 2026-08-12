В Бронницах завершается реконструкция лицея с возведением нового корпуса

В городе Бронницы подходит к концу реконструкция МАОУ «Лицей» с постройкой нового корпуса. Готовность объекта оценивается в 97%. На данный момент на стройплощадке трудятся 37 человек, которые занимаются установкой мебели и оборудования.

Инженерные системы полностью готовы, благоустройство выполнено. Строители завершают разметку спортивной площадки.

Площадь пристройки составляет 4595 квадратных метров. Она рассчитана на 100 учебных мест и соединена с основным зданием теплым переходом-галереей на втором этаже.

Новый корпус будет иметь столовую на 370 посадочных мест с пищеблоком полного цикла, актовый зал на 200 мест, библиотечно-информационный центр с читальным залом и компьютерами, учебно-исследовательские кабинеты физики, биологии и химии, а также мастерские для трудового обучения и универсальный спортзал.

Здание адаптировано для маломобильных групп: предусмотрены пандусы, лифт, тактильные таблички со шрифтом Брайля, широкие дверные проемы и ручки «антипаника» на эвакуационных выходах. Безопасность обеспечивают видеонаблюдение, пулестойкое остекление поста охраны и интеграция в систему «Безопасный регион».

На территории обустроены освещение, скамейки, волейбольно-баскетбольная площадка, зона для игр, полоса препятствий и беговая дорожка.

Строительство пристройки ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Открытие пристройки 1 сентября 2026 года позволит отказаться от второй смены в лицее.