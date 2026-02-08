В Бронницах возводят новый корпус лицея

Корпус, площадь которого превышает шесть тысяч квадратных метров, полностью закрыт по контуру. Строители приступили к предчистовой отделке помещений — первый слой шпаклевки готов на 95%.

Производитель работ — ООО «Энергия ОМ». Представитель подрядчика Андрей Дряхлов сообщил, что начат монтаж инженерных сетей — водопровода и вентиляции. Также продолжаются электромонтажные работы и установка систем внутреннего отопления, холодного и горячего водоснабжения. На объект завозят материалы, готовятся к укладке плитки.

Территория расчищена от снега, завозятся строительные леса — идет подготовка к фасадным работам.

Новая пристройка будет включать просторную входную группу, рассчитанную на 100 человек, четыре базовых и семь специализированных кабинетов, современный спортзал площадью 540 квадратных метров, актовый зал на 200 мест, библиотечно-информационный центр, столовую на 370 посадочных мест, а также помещения для администрации и специалистов.

Здание соединит с основным корпусом удобная галерея-переход. Учебный корпус возводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Завершить строительство планируют 1 сентября 2026 года.