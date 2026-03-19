В Бронницах упростили зачисление детей в первый класс

В городе Бронницы появилась система, которая упрощает зачисление детей из детских садов в школьные отделения того же образовательного центра. Для того чтобы записать ребенка в первый класс, родителям теперь достаточно написать одно заявление.

Мама троих детей Марина Ведищева оценила преимущества такой системы на личном опыте. В прошлом году ее средний сын поступил в гимназию имени Пушкина по «бесшовной» системе. Сейчас к школе готовится младший ребенок, который также будет зачислен автоматически.

Семья Ведищевых посещает детский сад «Конфетти-Совхоз», который входит в образовательный комплекс гимназии. Это дает воспитанникам преимущество при зачислении. По словам Марины, процедура максимально упрощена: не нужно заполнять электронные формы на «Госуслугах» или лично ездить в учебное заведение. Достаточно передать воспитателю написанное от руки заявление, и пакет документов уйдет в школьную администрацию.

Также есть дополнительный плюс — подготовительные курсы прямо в детском саду. Занятия проводит педагог из той же школы, где ребенку предстоит учиться.

Если же родители планируют отдать ребенка в другую школу, запись будет проходить стандартно — через портал «Госуслуги». Прием заявлений начнется 23 марта в 12:00. Уже сейчас можно заполнить черновик.