В Бронницах студенты готовятся к региональному чемпионату «Профессионалы»

Особенность подготовки — наставничество. Помощь студентам оказывает выпускник колледжа этого года Иван Боронин. В 2025-м он сам стал победителем чемпионата «Профессионалы», а теперь передает опыт будущим специалистам. С 1 сентября Иван войдет в штат колледжа как мастер производственного обучения и будет вести учебную практику по кузовному ремонту и окраске.

Тренировочная площадка работает на базе колледжа. Занятия максимально приближены к реальному производству: участникам дают поврежденную деталь, которую нужно восстановить до заводского состояния за ограниченное время. На чемпионате работу студентов оценят по 350 критериям, включая соответствие цвета, качество нанесения лака, зону ремонта, полировку и подготовку поверхности.

Участие в чемпионате дает студентам возможность получить бесценный опыт и заявить о себе работодателям. Для колледжа это подготовка кадров, которые еще до получения диплома получают приглашения от предприятий транспортной отрасли.

Чемпионатный год начнется с осени и пройдет в несколько этапов — от отборочного среди студентов колледжа до межрегионального финала.