В Бронницах реконструируют спортивную площадку

На стадионе «Центральный» в городе Бронницы началась реконструкция спортивной площадки. Специалисты из МБУ «Благоустройство» уже приступили к работам: они демонтировали ограждение и приступили к снятию старого асфальта с помощью экскаватора-погрузчика.

Новая площадка будет универсальной и займет площадь в 1456 квадратных метров. Как рассказали в администрации, на покрытии появятся разметки для различных видов спорта, включая футбол, баскетбол, волейбол и теннис.

Помимо этого, для посетителей оборудуют все необходимые удобства: две теплые раздевалки, две трибуны для зрителей по 32 места и скамейки для запасных игроков.

Работы ведутся в рамках проекта «Детский спорт». После открытия площадка станет местом притяжения для всех любителей активного образа жизни.

Открытие многофункциональной площадки запланировано на 2026 год.