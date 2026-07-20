В Бронницах реконструируют сквер «Ракушка»

В Бронницах стартовали работы по реконструкции сквера «Ракушка», который является одним из популярных мест среди горожан. Подрядчиком выступает ООО «Крепость».

Сейчас в сквере трудятся четыре человека, а завтра их станет шесть. Рабочие уже начали очищать металлические ограждения от старой краски и наносить грунт. Одновременно с этим проводят санитарную обрезку кустарников.

Ранее в сквере демонтировали смотровую беседку и лестничные ограждения, ведущие к воде.

Сквер «Ракушка» находится в исторической части города рядом с Архангельским собором и Иерусалимской церковью. Здесь проведут комплексное благоустройство: полностью заменят газонное покрытие, обновят ландшафтный дизайн и дорожно-тропиночную сеть.

Реконструкция сквера «Ракушка» проходит в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Завершить работы планируют до конца 2026 года.