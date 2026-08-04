В Бронницах проверили готовность школы имени Тимофеева к 1 сентября

В Бронницах продолжается приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Межведомственная комиссия оценила готовность школы имени Тимофеева, где обучается более 1600 детей.

В состав комиссии вошли представители администрации, управления по образованию, Росгвардии, пожарного надзора и Роспотребнадзора. Они проверили свыше 300 пунктов, включая обеспечение безопасности и материально-техническую базу.

Особое внимание уделили безопасности: росгвардейцы проверили систему видеонаблюдения и пропускной режим, инспекторы пожарной охраны протестировали сигнализацию и пути эвакуации. Члены комиссии также осмотрели пищеблок, спортзал, подвал и кабинеты.

Директор школы Наталья Соловьева сообщила, что в учреждении продолжаются косметические ремонтные работы и частичный ремонт кровли. Более половины запланированного объема уже выполнено, завершить все работы планируют к 20 августа.

Педагогический коллектив укомплектован полностью, и 1 сентября школа примет учеников в штатном режиме.