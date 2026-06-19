В Бронницах продолжается строительство современной котельной

В городе Бронницы на Москворецкой улице идет строительство блочно-модульной котельной мощностью 10 МВт. Котельную возводят в рамках муниципальной программы модернизации теплоснабжения.

По словам начальника участка компании ООО «АРТ» Исмаила Селихова, специалисты уже выполнили основной объем работ и завезли на площадку все необходимое оборудование, включая горелки. В ближайшее время начнется их монтаж.

Особое внимание уделяется надежности будущего объекта. На площадке установят дизельный генератор, который позволит котельной автономно работать даже при аварийном отключении электроэнергии в городе.

Запуск котельной повысит надежность теплоснабжения жилого сектора и социальных учреждений Бронниц в предстоящем отопительном сезоне.

Объект строят в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 25 сентября 2026 года.