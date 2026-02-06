В Бронницах продолжается реконструкция городского Лицея

В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в городе Бронницы идут работы по реконструкции городского Лицея с пристройкой на 100 мест.

Работы проводятся по адресу: Московская область, городской округ Бронницы, улица Льва Толстого, дом 8. Строительная готовность объекта достигла 55%. Сейчас специалисты занимаются кровельными и фасадными работами, монтируют инженерные системы и проводят внутреннюю отделку.

Площадь нового корпуса превысит 4,5 тысячи квадратных метров. В нем будут располагаться четыре основных и семь специализированных кабинетов и мастерских, спортивный и актовый зал. Также в корпусе разместятся библиотечно-информационный центр с читальным залом на 70 мест, пищеблок с обеденным залом на 370 мест, кабинеты логопеда и психолога.

На прилегающей территории планируется обустройство спортивных и игровых площадок, включая волейбольно-баскетбольную площадку, площадку для подвижных игр, две спортивно-развивающие площадки, полосы препятствий и беговую дорожку.

Завершить строительство пристройки планируется к 1 сентября 2026 года.