В Бронницах продолжается приемная кампания в Автомобильно-дорожном колледже

В городе Бронницы продолжается приемная кампания в Автомобильно-дорожном колледже (АДК) на 2026–2027 учебный год. В этом году абитуриенты могут претендовать на 350 бюджетных мест по востребованным техническим специальностям.

Колледж предлагает обучение как по программам среднего профессионального образования, так и по рабочим профессиям федерального проекта «Профессионалитет» с высокой долей практики. Среди доступных направлений: * техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; * операционная деятельность в логистике; * сетевое и системное администрирование; * мастер сельскохозяйственного производства; * сварщик; * мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Кроме того, в этом году открывается новое направление — «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования».

Для тех, кто планирует связать свою карьеру с конкретным предприятием, действует программа целевого обучения. Число организаций-партнеров колледжа ежегодно растет.

Подать документы можно через портал «Госуслуги» и лично в приемной комиссии колледжа. Преподаватель Ольга Богдан отметила, что оригиналы документов необходимо предоставить до 15 августа.

В приемной комиссии помощь абитуриентам оказывают не только сотрудники, но и студенты-волонтеры.

Приемная комиссия работает по будням с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Телефоны для справок: 8(909) 912-69-48; 8(496) 466-53-70.