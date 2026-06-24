В Бронницах продолжается капремонт детского сада «Вишенка

В городе Бронницы продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения школы имени Тимофеева — детского сада «Вишенка». На данный момент готовность объекта составляет 41%.

Строители уже смонтировали наружные инженерные сети, полностью восстановили водопровод, отопление, канализацию и ливневую канализацию.

Главный инженер ООО «Стройтрест-22» Сергей Перов отметил, что сейчас ведутся работы по устройству кровли, утеплению фасада и монтажу направляющих под облицовку. Фасад будет выполнен из керамогранитных плит с цветными архитектурными решениями. Параллельно проводят остекление, монтаж электрики и вентиляции.

На прилегающей территории сделали отмостку, залили бетонное основание под тротуарную плитку. Благоустройство продолжается.

На объекте ежедневно работают 57 человек и три единицы техники: каток, экскаватор и автокран.

В обновленном детском саду появится новая мебель и современное оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Работы проводятся в рамках государственной программы при поддержке национального проекта «Семья». На время ремонта дети распределены по трем другим дошкольным учреждениям, образовательный процесс не прерывается.

Открытие детского сада запланировано на 1 сентября 2026 года.