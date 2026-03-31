В Бронницах построят подъездную дорогу для многодетных семей

Жители улиц 1-я, 2-я и 3-я Солнечная в городе Бронницы обратились на «Прямую линию» с просьбой построить подъездную дорогу к земельным участкам, выданным многодетным семьям. Вопрос включили в региональную программу развития дорожно-транспортного комплекса.

Как сообщили в администрации городского округа Бронницы, в этом году внутриквартальные дороги на Солнечных улицах уже привели в порядок. Все земельные участки обеспечили подъездной асфальтированной дорогой. Однако для полноценного транспортного сообщения требуется строительство новой магистрали.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Вадим Уланов отметил, что строительство подъездной дороги включили в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023–2029 годы.

Проектом предусмотрена дорога общего пользования межмуниципального значения. Она пройдет по территории Бронницкого округа и затронет часть Раменского района, что позволит привлечь финансирование из регионального бюджета.

Общая протяженность новой трассы составит 680 метров. Кроме того, запланирован капитальный ремонт двух участков дорог, ведущих от региональной трассы «Велино – Сельвачево». Их общая длина — 730 метров.

Планируемый срок выполнения строительно-монтажных работ — декабрь 2027 года.